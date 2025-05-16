Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно об активности ВСУ в Курской области в день переговоров

Стало известно об активности ВСУ в Курской области в день переговоров

Украинская армия продолжает вести боевые действия в направлении Теткино в Курской области 16 мая, когда в Турции должны начаться переговоры об урегулировании конфликта между делегациями из Киева и Москвы.

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