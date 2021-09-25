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Маск, Цукерберг, Безос: кто обещал людям вечную жизнь

Маск, Цукерберг, Безос: кто обещал людям вечную жизнь

© STEVE JURVETSON/WIKIPEDIA.ORG Недавно основатель Amazon Джефф Безос стал инвестором стартапа по борьбе со старением.

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Алла Дубинина
Человек проходит через циклы жизни и смерти что б на фазе отдыха души произвести разбор полета прошедшего воплощения .И скорректировать следующее. Те, кто хочет жить вечно, не хотят этого разбора, который может смысл прошедшего существования свести к нолю и цепляются за телесную оболочку. Аватар вообще бред, на фига такое тело , если ты наполовину робот? Может имеет смысл собрать таких Аватаров и отправить на Марс там они будут кстати.

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