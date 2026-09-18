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Царьград

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Главная интрига - кто поборется за второе место на выборах: У Ухова есть ответ

Главная интрига - кто поборется за второе место на выборах: У Ухова есть ответ

В России стартовали трехдневные выборы - они пройдут с 18 по 20 сентября. Главным событием кампании станут выборы депутатов Государственной думы IX созыва: 225 парламентариев предстоит избрать по партийным спискам и еще 225 - по одномандатным округам.

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