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В SRF заявили, что отказ от газа России приведет Германию к дефициту

Отказ от российского газа принесет Германии дефицит во всех сферах жизни. Как сообщает швейцарский телеканал SRF, представители промышленности предупредили о том, что если сейчас власти ФРГ откажутся от сырья из РФ, то экономика упадет на дно.

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