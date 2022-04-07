В SRF заявили, что отказ от газа России приведет Германию к дефициту

Отказ от российского газа принесет Германии дефицит во всех сферах жизни. Как сообщает швейцарский телеканал SRF, представители промышленности предупредили о том, что если сейчас власти ФРГ откажутся от сырья из РФ, то экономика упадет на дно.
Отказ от российского газа принесет Германии дефицит во всех сферах жизни. Как сообщает швейцарский телеканал SRF, представители промышленности предупредили о том, что если сейчас власти ФРГ откажутся от сырья из РФ, то экономика упадет на дно.
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