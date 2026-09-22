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Россиянам рассказали, как добиться перерасчёта при слабом напоре воды

Россиянам рассказали, как добиться перерасчёта при слабом напоре воды

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что при слабом напоре воды в квартире потребитель вправе потребовать фиксации нарушения и перерасчёта платы за коммунальную услугу.

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