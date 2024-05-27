Омбудсмен ЛНР Сорока: в республике нашли захоронения 1,2 тысячи мирных жителей

Омбудсмен Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока сообщила ТАСС, что с 2021 года в республике были найдены захоронения более 1,2 тысячи мирных жителей, погибших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).