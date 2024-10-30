Шара Буллет: «А зачем его добивать? Убивать, что ли, человека?»

«У Армена карьера же еще впереди, зачем на кон многое ставить? Мне не хочется, чтобы его карьера под вопросом оказалась.
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