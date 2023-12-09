В Санкт-Петербурге открывается театральный фестиваль «Рождественский парад»

В Санкт-Петербурге пройдет ХХХ фестиваль негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад», сообщил председатель жюри, актер Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, заслуженный артист России Михаил Морозов.
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