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В Санкт-Петербурге открывается театральный фестиваль «Рождественский парад»

В Санкт-Петербурге открывается театральный фестиваль «Рождественский парад»

В Санкт-Петербурге пройдет ХХХ фестиваль негосударственных театров и театральных проектов «Рождественский парад», сообщил председатель жюри, актер Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, заслуженный артист России Михаил Морозов.

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