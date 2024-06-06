Politico: Белый дом намерен пересмотреть отношения с WSJ из-за статьи о Байдене

Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency Белый дом намеревается понизить уровень отношений с газетой The Wall Street Journal (WSJ) из-за выпущенной ей статьи, в которой говорится о стремительном ухудшении интеллектуальных способностей президента США Джо Байдена.
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