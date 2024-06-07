Биофизики узнали, как микроскопическое лох-несское чудовище удлиняет свою «шею» в десятки раз

Lacrymaria olor — одноклеточный организм, хищная инфузория длиной примерно 100 микрометров. Она живет в пресной воде и охотится на свою добычу с помощью похожего на шею пищевого аппарата, который может удлиняться на 1,2 миллиметра менее чем за 30 секунд.