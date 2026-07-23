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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бублик об игре с Молчаном: «Можно сделать пять двойных и все равно выиграть матч»

11-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, какой вывод можно сделать после четвертьфинала против Алекса Молчана  в Китцбюэле– 6:3, 6:2.

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