Крепеж для радиаторов отопления (кронштейны)

Тепло в доме, квартире является одним из элементов комфорта и уюта. Потому стоит серьёзно подойти к установке отопительной системы, согласно теплотехническому расчёту, подбору обогревательных устройств и надёжному их крепежу.
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