Израильские болельщики «Маккаби» пострадали при нападении после еврокубкового матча в Амстердаме

Болельщики «Маккаби» из Тель-Авива подверглись нападению после матча 3-го тура общего этапа Лиги Европы с «Аяксом» (0:5).
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