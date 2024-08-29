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Царьград

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ЕС отправил Украине 1,4 млрд евро из сворованного у России: Боррель заявил о "смене логики"

Евросоюз отправил Украине 1,4 млрд евро из доходов из русских активов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель похвастался тем, что Европа отдала Киеву сворованное у России, объяснив это "сменой логики".

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