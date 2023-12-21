Гроб с телом увезут после прощания: где будет похоронен Пухляш

Родные приняли решение об организации траурного мероприятия. Дмитрий Красилов Anatoly Lomokhov/Global Look PressНа днях скончался танцор Дмитрий Красилов, ставший популярным после съемок клипа на песню «Uno» группы Little Big.
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