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В Астрахани двух бывших сотрудников ГИБДД будут судить за фальсификацию документов о ДТП

В Астрахани двух бывших сотрудников ГИБДД будут судить за фальсификацию документов о ДТП

Командир взвода ОДПС «пошел навстречу» просьбе знакомого изменить фамилию участника аварии. В Трусовский районный суд Астрахани передано уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников полиции, обвиненных в превышении должностных полномочий.

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