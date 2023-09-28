В Астрахани двух бывших сотрудников ГИБДД будут судить за фальсификацию документов о ДТП

Командир взвода ОДПС «пошел навстречу» просьбе знакомого изменить фамилию участника аварии. В Трусовский районный суд Астрахани передано уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников полиции, обвиненных в превышении должностных полномочий.
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