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Царьград

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Глава РФПИ Дмитриев призвал экс-посла США Макфола стать миротворцем

Глава РФПИ Дмитриев призвал экс-посла США Макфола стать миротворцем

Кирилл Дмитриев, руководитель Российского фонда прямых инвестиций, призвал бывшего посла США в России Макфола принять роль миротворца, откликнувшись на его предложение "перестать преувеличивать угрозы".

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