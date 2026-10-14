Ещё Гиппократ говорил: «Пусть пища будет вашим лекарством». Но у каждого продукта — свой характер. Есть среди сухофруктов два, которые в народной традиции и в медицинских наблюдениях прочно заняли «гендерные» ниши.
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