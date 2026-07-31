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Живая Кубань

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Почему огурцы в холодильнике портятся быстрее – объясняют эксперты. Как сохранить овощи свежими

Почему огурцы в холодильнике портятся быстрее – объясняют эксперты. Как сохранить овощи свежими

Почему огурцы в холодильнике портятся быстрее – объясняют эксперты. Как сохранить овощи свежимиНекоторые продукты, хранящиеся в холодильнике, портятся быстрее, чем, если бы находились в вазе на столе или в шкафу.

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