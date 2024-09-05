Источник: кандидат в космонавты Бабкин не полетит в космос из-за фильма "Вызов"

Источник "Газеты.Ru" из ракетно-космической отрасли рассказал, что так и не летавшему в космос члену отряда космонавтов Андрею Бабкину предложили написать заявление на увольнение с летной должности в отряде космонавтов.
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