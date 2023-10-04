В России может появится обязательная страховка для самокатчиков. Предложение Госдумы

В Государственной Думе РФ рассматривают возможность введения обязательного страхования гражданской ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты и электровелосипеды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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