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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции в Чукотском автономном округе посетили подшефные учреждения и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию

В окружной столице в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники городского отдела полиции и заместитель председателя Общественного совета при окружном УМВД Нина Щур посетили воспитанников чукотского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, и юных пациентов детского отделения легочного туберкулеза окружной больницы.

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