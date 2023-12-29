Сотрудники полиции в Чукотском автономном округе посетили подшефные учреждения и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию

В окружной столице в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники городского отдела полиции и заместитель председателя Общественного совета при окружном УМВД Нина Щур посетили воспитанников чукотского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, и юных пациентов детского отделения легочного туберкулеза окружной больницы.