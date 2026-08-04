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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гаврилов о Батракове и «Галатасарае»: «Надо выдержать конкуренцию. Когда Аршавин хвастается, что забил 4 «Ливерпулю», возникает вопрос: почему другим не забивал по 4, если ты такой великий?»

Юрий Гаврилов высказался об интересе « Галатасарая » к хавбеку « Локомотива » Алексею Батракову. «Если говорить о Батракове, то можно уйти куда хочешь.

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