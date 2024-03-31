Александр Беглов: в Петербурге в этом году построят 90 садов и детских школ

А с 2025 года город выйдет на плановое строительство таких объектов Губернатор Петербурга опубликовал в телеграм-канале планы по строительству социальных объектов и поделился фотографиями с торжественного открытия здания детского сада №54 на 110 детей в Калининском районе, которое прошло накануне.