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Техас поставил на паузу почти 1800 проектов дата-центров: им нужно 474 ГВт — намного больше рекордного спроса энергосистемы за всю историю

Техас поставил на паузу почти 1800 проектов дата-центров: им нужно 474 ГВт — намного больше рекордного спроса энергосистемы за всю историю

Власти штата приостановили подключение новых объектов до завершения проверки их энергопотребления, расхода воды и структуры собственностиВласти Техаса приостановили рассмотрение заявок на подключение новых дата-центров к энергосистеме штата.

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