Degen Chain набирает обороты с объемом транзакций в $100 млн

Рынок криптовалют стал свидетелем быстрого подъема новой сети уровня 3, известной как Degen Chain (DEGEN), объем транзакций которой, несмотря на недавний запуск, составил впечатляющие 100 миллионов долларов.
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