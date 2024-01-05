Цены на российскую нефть для Индии достигли 12-месячного максимума в ноябре 2023 года Татьяна АрестоваНовые данные правительства свидетельствуют о росте стоимости российской нефти для Индии в ноябре 2023 г.
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