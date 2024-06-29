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Клещи в Забайкалье покусали почти 700 детей и около 1500 тысяч взрослых

Клещи в Забайкалье покусали почти 700 детей и около 1500 тысяч взрослых

Где чаще всего в регионе кусают клещи в этом года, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.Только по официальным данным в Забайкалье с начала этого года клещи укусили 2 тысячи 178 человек: 692 ребенка и 1 тысячу 486 взрослых.

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