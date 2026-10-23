Временное ограничение на выезд из Казахстана применяется с 1 октября 2026 года только к индивидуальным предпринимателям, частнопрактикующим лицам и руководителям юрлиц при налоговой задолженности свыше 27 000 МРП, не погашенной более трех месяцев.