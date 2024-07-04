Мировые рынки ожидают ухода Байдена

Ожесточенные дебаты в Вашингтоне о том, откажется ли президент Джо Байден от своей попытки переизбраться, влияют на Уолл-стрит, где трейдеры переводят деньги в доллар, казначейские облигации и другие активы, на которые может повлиять возвращение Дональда Трампа, пишет Bloomberg.