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Новости экономики России

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Мировые рынки ожидают ухода Байдена

Мировые рынки ожидают ухода Байдена

Ожесточенные дебаты в Вашингтоне о том, откажется ли президент Джо Байден от своей попытки переизбраться, влияют на Уолл-стрит, где трейдеры переводят деньги в доллар, казначейские облигации и другие активы, на которые может повлиять возвращение Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

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