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Одно из самых красивых мест России! Здесь снимали фильм «Территория».

Одно из самых красивых мест России! Здесь снимали фильм «Территория».

Каким же насыщенным выдался конец сентября! После Пермского края я отправился в Норильск для того, чтобы побывать в одном из самых красивых мест России – на плато Путорана! Фотографии из этого места я уже публиковал в своём телеграм-канале, заходите.

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