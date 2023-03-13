Нью Информ

1 342 подписчика

В Подмосковье обнаружено тело покончившего с собой 26-летнего полицейского

В Подмосковье обнаружено тело покончившего с собой 26-летнего полицейского

В Подмосковье в Домодедово обнаружено тело сотрудника полиции. Об этом передает издание «МК». Сообщается, что труп 26-летнего мужчины был найден вчера вечером, 12 марта, возле его дома.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх