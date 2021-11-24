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В США пересчитали потерявших нюх от COVID

В США пересчитали потерявших нюх от COVID

От 700 тысяч до 1,6 миллиона человек в Соединенных Штатах, заразившихся COVID-19, могли потерять обоняние на 6 месяцев или дольше, сообщают исследователи Вашингтонского университета в своем письме в Журнал Американской медицинской ассоциации (JAMA).

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