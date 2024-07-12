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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Власти Барнаула назвали планы до конца года по созданию парка на пустыре за "Европой"

Власти Барнаула назвали планы до конца года по созданию парка на пустыре за "Европой"

Концепция благоустройства будет разрабатываться совместно с жителями В Барнауле обсудили благоустройство территории за ТЦ "Европа", где планируют создать так называемый парк 300-летия города, сообщает мэрия.

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