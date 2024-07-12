Власти Барнаула назвали планы до конца года по созданию парка на пустыре за "Европой"

Концепция благоустройства будет разрабатываться совместно с жителями В Барнауле обсудили благоустройство территории за ТЦ "Европа", где планируют создать так называемый парк 300-летия города, сообщает мэрия.
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