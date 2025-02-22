Военкор Сладков призвал не поддаваться эйфории на фоне сообщений о переговорах

По мнению репортёра ВГТРК Александра Сладкова, говорить о победе в СВО не только рано, но и вредно.Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков призвал не поддаваться всеобщей победной эйфории на фоне начавшихся с США переговоров и не верить шапкозадительским утверждением о том, что ВСУ якобы «выдохлись».