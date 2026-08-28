Министерство просвещения предложило ветеранов на линейках 1 сентября

Министерство просвещения России рекомендует пригласить на школьные линейки 1 сентября ветеранов, участников СВО и многодетные семьи.
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