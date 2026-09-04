БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Гнилые помидоры и европейские грёзы: финал армянского спектакля... ﻿

Гнилые помидоры и европейские грёзы: финал армянского спектакля... ﻿

TAKSISTO (Елена Субботина)ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ. Доброе утро. Давай сразу к делу, без сладких речей про «европейские ценности» и «светлое будущее», которыми нас уже который год кормят с экранов.

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Новый комментарий от пользователя
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vagas Karlito

В данном случае армянин  не видел других путей ,как стать богатым буратинкой! Его просто купили с потрохами, а судьба армян его  интересует поскольку -постольку!