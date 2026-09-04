TAKSISTO (Елена Субботина)ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ. Доброе утро. Давай сразу к делу, без сладких речей про «европейские ценности» и «светлое будущее», которыми нас уже который год кормят с экранов.
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В данном случае армянин не видел других путей ,как стать богатым буратинкой! Его просто купили с потрохами, а судьба армян его интересует поскольку -постольку!
Если что делается , не так, как надо, в советское время говорили - делается по армянски (кто то помнит, как).
У Пашиняна есть пример ,с которого он берёт пример ...Игра слов ,этот пример зеленский!