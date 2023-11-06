В Шолданештах борьба за кресло мэра развернется между ПСРМ и ПДС

Жители Шолданешт не смогли избрать своего примара в первом туре выборов. Таким образом, во втором туре выборов кандидат от ПСРМ Вадим Грозав, набравший 25,16% от общего числа поданных голосов, будет конкурировать с кандидатом от ПДС Пынзарь Алёной, за которую в первом туре проголосовали 20,97% избирателей.