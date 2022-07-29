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Мостовой против участия клубов Медиалиги в Кубке России: «Это любительский футбол. Зачем его смешивать с профессиональным?»

Александр Мостовой высказался против участия клубов Медиалиги в БЕТСИТИ Кубке России. «Я изначально был против участия любительских клубов в профессиональном футболе.

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