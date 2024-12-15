Председатель Гордумы Нижнего Новгорода прокомментировал итоги XXII Съезда партии

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник СВО и программы «Время героев» Евгений Чинцов, который принял участие в XXII Съезде «Единой России», прокомментировал его итоги и выделил наиболее важные направления работы для всего актива партии.
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