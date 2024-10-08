Прогноз погоды в Крыму на 8 октября 🗻 В Симферополе +20 и небольшой дождь В Севастополе +20 и небольшой дождь В Евпатории +21 и облачно с прояснениями В Черноморском +21 и небольшой дождь В Джанкое +21 и облачно с прояснениями В Ялте +22 и малооблачно В Алуште +22 и малооблачно В Керчи +21 и малооблачно В Армянске +20 и малооблачно В Красноперекопске +21 и небольшой дождь В Бахчисарае +20 и небольшой дождь В Феодосии +21 и небольшой дождь В Судаке +21 и малооблачно Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.