Изнасиловавшего 12-летнюю девочку европейского олимпийца отказались считать педофилом

Голландский олимпийский чемпион, изнасиловавший 12-летнюю девочку, «не педофил», утверждает официальный представитель, настаивая на том, что игрок в пляжный волейбол Стивен ван де Вельде якобы «не представляет опасности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии