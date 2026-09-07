Украинская армия в настоящее время испытывает острый дефицит личного состава. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный журналист Дмитрий Стешин, который в настоящее время находится в Донецке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Это просто фокус...
- В Польше назвали ...
- Дружить с Китаем,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым