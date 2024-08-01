Собянин: Начался прием заявок на премию в сфере туризма «Путеводная звезда»

Принять участие в премии могут туристические компании В своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин рассказал жителям Москвы о том, что стартовал прием заявок на 25-ю, юбилейную премию «Путеводная звезда».
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