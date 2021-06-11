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Возможно, в отношениях Руси и Орды всё было не так, как нас приучили думать?

Возможно, в отношениях Руси и Орды всё было не так, как нас приучили думать?

Всё чаще в размышлениях историков начинает звучать мысль, которую первым высказал возмутитель спокойствия Л.

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Малик Гумеров
Русь Орда = Тартария = и есть Древняя Русь ! С гибелью Тартарии , с победой над Пугачевым(имперскими войсками) Московское княжество со временем трансформировалось в Россию ! ...
Федор Тютчев
Хроноложество страшней ковида.
Малик Гумеров
Слепое , отупленное .... идолопоклонство навязанной официальной трактовке истории .... лучше , по душе ? Овечек только пасут ! Ковид ... ? Пандемии нет !!! А овечек пасут , учат ходить строем , ... спокойно решают свои задачи !
Федор Тютчев
Хроноложество и есть идолопоклонство бездумное, безвольное, необразованное, ибо ни один грамотный и психически нормальный человек хроноложцем не станет. Фоменко с Носовским ржут как кони от своих почитателей, да денежки от книжек только успевают подсчитывать. Чем наглее ложь - тем скорее в нее поверят!
Малик Гумеров
Такие понятия в голове только у Федора ! Фоменко и Носовский математики , и подходят к исследованиям с математической точностью , расчетами ! Если что то не доходит , не понятно , изучай , вникай сам , копай ... ! ФАКТЫ ВОТ ОНИ , У ВСЕХ НА ВИДУ !!! Ищи причину , почему они ломают всю официальную трактовку !!! А тупо отрицать , потому что не вписывается в рамки официальной трактовки , ... большого ума не нужно и глупее наверное не придумаешь ? История , как наука , это проститутка власть предержащих ! В официальной истории правды , истины не может быть по определению !!! Значит Федор слепо живет в иллюзиях , в зомби ... ! Оболванивать далекой историей - это как палец обос... ать ! Никаких первоисточников нет , и быть не может ! А все основано на ссылках ! Сегодняшний на вчеращнего историка , ... и т.д. по цепочке ! Вся официальная история базируется на ссылках! А археология , факты .... исключаются напрочь ! И Федор даже не задумывается как на его глазах уже переписывается новейшая история 20 века , при живых свидетелях !!!!!! Слепая вера , неадекватность ... ? -------------------------------------------- К сведению : Не то что история , вся наука под колпаком , в рамках дозволенного ! .... Что выходит за рамки пресекается , вплоть до физического уничтожения .... ! Только за последние 20 лет , и только в России прибили битами более 30 ученых , со своими исследованиями вышедших за рамки ... официальной , разрешенной науки ! Думай ! 21 век и даже сегодня ни один Академик не сможет объяснить , в рамках официальной науки , ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК !!! Хотя каждый и каждый день им пользуемся ! А природа его неизвестна (в рамках официальной ...) ! Федор и слеп и глух ?

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