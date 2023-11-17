«Уподобилась Волочковой»: Юлия Барановская удивила поклонников нагим фото

Юлия Барановская считается образцовой многодетной мамой. В отличие от некоторых звезд нашей эстрады она никогда не позволит себе выйти в откровенном наряде или выложить в социальные сети полуобнаженное фото.
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