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Бездарность разработчиков War Thunder

Бездарность разработчиков War Thunder

Эту статью меня побудил написать комментарий кеофокса в ответ на вопрос "когда уберут подъем ствола от дымов" Собственно онЯ думаю, теперь всем очевидно, сколько кеофокс накатал боёв в тундру? Для самых сообразительных подскажу: 0 Что интересно - на тандерскилле у него якобы вот такие цифры: И само собой - может ли человек (не в обиду людям) иметь уверенно кд 2, и притом не знать про коллизию дымов? Конечно же нет - за кеофокса либо играет кто-то за пачку дошика, либо просто накручена статка через сервер, что как бы говорит крайне красноречиво об отношении банды сатанистов и воров, которая рулит тундрой сейчас, к нам.

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