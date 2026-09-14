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Регионы России

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ПВО России уничтожили 572 украинских беспилотника 13-14 сентября

ПВО России уничтожили 572 украинских беспилотника 13-14 сентября

Российские войска противовоздушной обороны (ПВО) за период с 20:00 13 сентября до 20:00 14 сентября перехватили и уничтожили 572 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

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