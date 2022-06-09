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Китайский производитель электромобилей NIO возмутился действиями AMD, заявившей о сотрудничестве

Китайский производитель электромобилей NIO возмутился действиями AMD, заявившей о сотрудничестве

Переход динамично развивающегося китайского производителя электромобилей NIO на использование серверных систем на базе процессоров AMD EPYC поколения Milan на этой неделе был отнесён китайским представительством AMD к достижениям самой компании.

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