Орешкин: надеяться на резкие отклонения рубля от нынешних значений не стоит

Российский рубль сейчас демонстрирует тенденцию к укреплению. Он может расти по отношению к другим валютам и дальше, однако рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит, заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью «Московскому комсомольцу».